Napoli, divieto di dimora per 7 parcheggiatori abusivi: via dalla città entro 10 ore

Napoli, 7 apr - I Carabinieri della compagnia di Bagnoli hanno eseguito una misura cautelare emessa dal gip di Napoli a carico di sette persone, parcheggiatori abusivi, cui il giudice ha imposto il divieto di dimora nel capoluogo campano.

I Carabinieri, che hanno eseguito le indagini sotto il coordinamento della Procura di Napoli, hanno installato una telecamera per monitorare le attività di un gruppo di parcheggiatori abusivi che operava nel quartiere Posillipo.

I video girati dai militari documentano l'attività a partire dai preparativi della prima serata, quando gli abusivi occupavano posti liberi con grossi mezzi nella loro disponibilità e con i bidoni della differenziata spostati a piacimento.

La telecamera ha poi immortalato centinaia di estorsioni perpetrate su via Posillipo ai danni di automobilisti, costretti a pagare anche per parcheggiare sulle strisce blu e secondo un 'tariffario' e con modalità che variavano in base ai giorni della settimana e al tipo di auto da parcheggiare: da un minimo di 5 euro nei giorni centrali della settimana fino a 15 nei giorni di movida e per il parcheggio di auto di lusso.(Adnkronos)