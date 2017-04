Firenze, prostituzione nei boschi delle Cerbaie: tre arresti per sfruttamento

Firenze, 6 apr - Stroncato dai carabinieri un fiorente giro di prostituzione all'interno dei boschi delle Cerbaie,, dove venivano sfruttate giovanissime ragazze albanesi da connazionali, che poi con i guadagni si permettevano una vita lussuosa in Albania. I carabinieri della compagnia di Empoli (Firenze) hanno arrestato tre persone (due uomini e una donna) per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione.

Le ordinanze di custodia cautelare, emesse dal gip del Tribunale di Pistoia, su richiesta della Procura, sono state eseguite questa mattina a Montecatini Terme (Pistoia), nei confronti di D.A., cittadino italiano, 69 anni, e della moglie, H.R., cittadina albanese, 32 anni, entrambi residenti nel pistoiese, nonché di D.S., cittadino albanese, 41 anni, senza fissa dimora.

Le misure scaturiscono da un'indagine svolta dalla stazione dei carabinieri di Fucecchio (Firenze), dall'aprile all'ottobre 2016, a seguito delle numerose segnalazioni dei cittadini che notavano sulle strade che attraversano i boschi delle Cerbaie una continua attività di prostituzione da parte di due o tre ragazze straniere.

Grazie ai numerosi servizi di osservazione e dopo una serie di pedinamenti di alcuni clienti che si fermavano lungo la via Romana Lucchese per caricare le ragazze a bordo dell'autovettura, i carabinieri hanno individuato un'auto Mercedes che quotidianamente raggiungeva la frazione Galleno e faceva scendere due donne. Sono state svolte, quindi, indagini sul luogo di provenienza sia dell'accompagnatore che delle ragazze, individuandoli nella provincia di Pistoia.

Una volta identificate le persone che partecipavano all'attività, il passo successivo è stato quello di individuare i ruoli e capire se effettivamente si potesse parlare di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione.

Supportati dall'attività tecnica e dagli accertamenti sui movimenti di denaro, gli investigatori hanno appurato che i due coniugi sfruttavano l'attività di prostituzione della sorella della moglie albanese che contribuiva anche in prima persona. In pratica il denaro guadagnato grazie alle prestazioni andava interamente ai coniugi, con la moglie che gestiva il 'cassetto' e spartiva il denaro per le varie esigenze.

Tra queste, ad insaputa del marito, c'era anche quella di inviare periodicamente denaro a un 'amico' albanese, il terzo arrestato, che viveva esclusivamente dei proventi della prostituzione grazie ai quali è riuscito anche a comprare un Mercedes Ml del valore di circa 40.000 euro ed esportata in Albania.

Il denaro veniva consegnato direttamente all'uomo, quando era in Italia, o tramite money transfer quando si recava in Albania. Secondo quanto hanno ricostruito i carabinieri, quest'ultimo aveva contatti anche con altri sfruttatori ai quali chiedeva o proponeva donne provenienti dall'Albania o da altre regioni da avviare alla prostituzione.

La donna, abilmente, e senza mai farsi accorgere dal marito ha inviato, solo tramite money transfer, quasi mille euro al mese all'altro albanese, verosimilmente per un rapporto di sudditanza o per debiti pregressi nei confronti dello stesso. Con il restante denaro si occupava invece del mantenimento di tutti gli altri.

Ad un certo punto, probabilmente perché dovevano incrementare gli incassi, la donna albanese ha fatto traferire in Italia anche un'altra sorella, poco più che maggiorenne, che è stata immediatamente avviata alla prostituzione.

All'italiano 69enne viene contestato il fatto di aver accompagnato quotidianamente sul posto di lavoro le prostitute alle quali ha sempre procurato anche il cibo e i preservativi, aiutando poi la moglie nella gestione del denaro.

Per quanto riguarda l'uomo albanese, gli elementi caratterizzanti del reato di sfruttamento sono quelli di vivere esclusivamente dai proventi delle prostitute che gli venivano consegnati quasi sempre dalla sorella, su ordine della donna arrestata. Quest'ultima, più volte nel corso delle indagini, ha dato disposizioni alle sorelle per incrementare l'attività e per consegnare i soldi all'amico albanese, sfruttando la difficile condizione delle persone offese e senza tenere in considerazione né l'età delle sorelle, né il rapporto di parentela.

I due uomini sono stati quindi associati al carcere di Pistoia, mentre la donna resterà agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.(AdnKronos)