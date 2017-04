Palermo, scoperte 200 piante di marijuana in una casa: arrestato 30enne

Palermo, 6 apr - Il fiuto di Mike ancora una vota non ha sbagliato. È stato lui, il pastore tedesco di 3 anni in forza al nucleo Carabinieri cinofili di Palermo Villagrazia, ad incastrare, arrestato nelle scorse ore con l'accusa di produzione di sostanza stupefacente.

In un'abitazione ad Altavilla Milicia i militari del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Bagheria hanno scoperto, grazie a Mike, una vera e propria piantagione di marijuana composta da circa 200 piante dell'altezza media di un metro.

Intestatario del contratto di affitto dell'abitazione, in cui era stata creata una vera e propria serra, M.R..

Nell'operazione i militari hanno potuto constatare come all'interno dell'immobile, non solo fosse tutto organizzato in maniera precisa con la disposizione delle diverse piante all'interno delle stanze, ma fosse stato creato un sistema di irrigazione e di alimentazione elettrica con un allaccio abusivo.

Scoperte anche delle vere e proprie condotte d'aria impiantate ad hoc con lo scopo di arieggiare le stanze.

La droga e tutto il materiale è stato posto sotto sequestro. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso la propria abitazione.