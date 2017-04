Isernia, scarsa igiene e cattiva conservazione: sequestrati 90 kg di alimenti

Isernia, 6 apr - Gravi carenze igienico sanitarie e strutturali. Quattro persone, titolari di attività commerciali, sono state denunciate per violazioni alle norme in materia di salute pubblica

È questo il bilancio dell'azione condotta, nelle scorse ore, dai Carabinieri del Comando Provinciale di Isernia e dal personale del Nas che hanno sottoposto a sequestro circa novanta chilogrammi di prodotti alimentari tenuti in pessimo stato di conservazione.

Nel corso dei controlli effettuati in tutta la provincia di Isernia tre persone, titolari di imprese edili e altre attività imprenditoriali, sono state invece denunciate per violazioni alle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e per sfruttamento di lavoratori a nero.(AdnKronos)