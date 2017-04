Bologna, abusi sessuali su una minore: indagato un 42enne

Bologna, 4 apr - I Carabinieri della Stazione di Bologna Bertalia hanno eseguito nelle scorse ore un’ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari emessa dal G.I.P. del Tribunale di Bologna nei confronti di, indagato di atti sessuali con minorenne.

Il provvedimento restrittivo è stato emesso all’esito di un’articolata e complessa attività d’indagine svolta dai Carabinieri della Stazione di Bologna Bertalia, coordinata dal dott. Augusto Borghini Sost. Procuratore della Repubblica di Bologna.

Le indagini, svolte con particolare riferimento all’audizione protetta di una 14enne, confidatasi con una persona qualificata di una struttura sanitaria felsinea, avrebbero consentito di accertare una vicenda agghiacciante: il 42enne, compagno della madre della minore, avrebbe abusato di lei in più occasioni, minacciandola che se avesse detto qualcosa a qualcuno le avrebbe fatto del male.

I fatti sarebbero iniziati nel 2012, quando la bambina aveva ancora 10 anni e sarebbero durati, con cadenza settimanale, fino al 2016.

Gli atti sessuali avvenivano soprattutto quando la donna si allontanava da casa per fare delle commissioni, lasciando la figlia in compagnia dell’uomo.

In alcune circostanze, pare che il 42enne abbia abusato della bambina in presenza della mamma che, pur essendo in casa, non si era accorta di nulla perché era in bagno a farsi una doccia.

In un'altra occasione, invece, avrebbe approfittato della minore a bordo di un’auto ferma in un parcheggio, in occasione di una vacanza estiva nella sua regione di origine.

L’indagato, già condannato, con pena sospesa, a otto mesi di reclusione per maltrattamenti in famiglia, è stato definito: “…soggetto dotato di una personalità versata alla sopraffazione nelle relazioni domestiche”.