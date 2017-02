Torino, maxi operazione dei Carabinieri contro i "Signori dell'oro rosso": 12 arresti e 31 denunce [VIDEO]

Torino, 2 feb -hanno sgominato un’organizzazione criminale. È stata individuata una ditta di demolizioni che rappresenta il punto di riferimento per tutti i "" della provincia di Torino.

I titolari della ditta (ritenuta il "Centro raccolta e smistamento di rame rubato per il centro e nord Italia") avevano compiti ben definiti tra di loro, finalizzati alla ricettazione e al riciclaggio del rame rubato. Nell’inchieste sono coinvolte anche altre 3 aziende che acquistano il rame. Il giro d’affari supera i 200mila euro mensili. L’indagine è durata un anno.

I militari hanno notificato un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dalla Procura di Ivrea, nei confronti di 9 persone, delle quali 2 in carcere, 3 ai domiciliari (per i gestori delle ditte compiacenti), 3 obbligo di dimora e 1 obbligo di firma, perché ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata alla ricettazione, riciclaggio e furto aggravato.

La ditta di demolizioni è stata sottoposta a sequestro preventivo, finalizzato alla confisca. Le tre aziende corresponsabili del traffico illegale di rame sono state perquisite. Nel corso delle indagini sono già 31 le persone denunciate per furto e 3 i ricettatori arrestati. I furti documentati sono avvenuti in tutto il nord e centro Italia e interessano quasi sempre impianti fotovoltaici e siti di stoccaggio di ditte fornitrici di energia.

Le indagini sono state dirette e coordinate dal sostituto procuratore, Lea Lamonaca. della Procura di Ivrea.

I particolari dell'operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà stamattina presso il Comando Provinciale Carabinieri di Torino.