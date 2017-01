Concorso esterno in associazione mafiosa: a Caserta i CC arrestano 10 persone, anche ex sindaco e consigliere regionale

Caserta, 18 gen - Nelle prime ore di questa mattina, i, nelle province di Caserta, Benevento, Catania e Terni, coordinati dai magistrati della, stanno eseguendo un’ordinanza applicativa di, degli arresti domiciliari e del divieto di dimora nella Regione Campania, emessa dall’ufficio GIP del locale Tribunale, nei confronti di, ex presidente ed a.d. della Società “TERRA DI LAVORO spa”, nonché, fratello del noto boss, ritenuti responsabili, a vario titolo, di concorso esterno in, associazione per delinquere finalizzata alla corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio e rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio, con l’utilizzo del metodo mafioso.