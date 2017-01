Messina, latitante stava per imbarcarsi sul traghetto: arrestato dai Carabinieri. Aveva con sé una pistola con colpo in canna

Messina, 16 gen - Ihanno messo fine alla, pluripregiudicato, resosi irreperibile dal mese di aprile dello scorso anno, in quanto gravato da provvedimento cautelare per associazione per delinquere finalizzata alle

L’uomo è stato bloccato agli imbarcaderi della "Caronte" dai militari dell’Arma unitamente alla compagna 48enne, anch’ella già nota alle Forze dell’Ordine.

All’atto della cattura, i due soggetti erano anche in possesso di due pistole con matricola abrasa, di cui una con colpo in canna e cane armato, oltre a numerose munizioni.

I particolari dell’operazione saranno illustrati in una conferenza stampa che si terrà stamattina presso il Comando Provinciale Carabinieri di Messina.