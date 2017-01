► Tivoli: pusher nasconde la droga in una bottiglia modificata. Arrestato dai CC [VIDEO]

Tivoli (RM), 14 gen – Ihanno arrestato un cittadino di Guidonia Montecelio di 45 anni, pregiudicato e già agli arresti domiciliari, con l’accusa di

L’uomo è stato inizialmente sorpreso dai militari mentre stava cedendo una dose di cocaina ad un "cliente" che è stato segnalato all’Ufficio Territoriale del Governo in qualità di assuntore di droga.

La perquisizione scattata nell’abitazione del pregiudicato, ha consentito di recuperare altri 27 grammi di cocaina e 4 grammi di hashish, materiale per il taglio ed il confezionamento della sostanza e 500 euro in contanti, in banconote di piccolo taglio, ritenuti provento della sua illecita attività.

La droga era stata abilmente occultata in un alloggiamento ricavato in una bottiglia "modificata" in modo che a prima vista potesse sembrare una normale bottiglia d’acqua. In realtà, l’etichetta nascondeva agli occhi lo spazio ricavato per occultare la droga.

Il materiale è stato interamente sequestrato e la droga inviata ai laboratori scientifici per gli esami tossicologici. Il 45enne, a disposizione dell’A.G. competente, è in attesa di essere giudicato con rito direttissimo.