Roma: vertici dei Carabinieri rendono onore ai caduti del Corpo Forestale dello Stato

Roma, 11 gen - Nella mattinata i. Il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, il Gen. C.A., comandante dell’Unità per la Tutela Forestale Ambientale e Agroalimentare Carabinieri e l’Ing.già capo del Corpo Forestale, deporranno una corona al monumento eretto in ricordo dei forestali che hanno perso la vita nell’adempimento del dovere.

Alla semplice ma solenne cerimonia, che si svolgerà in via Giosuè Carducci 5 all’interno di quella che è stata la sede dell’Ispettorato del Corpo e oggi ospita il comando della nuova Unità, parteciperanno, con una rappresentanza di carabinieri forestali, appartenenti all’Associazione Nazionale Forestali in congedo e all’Associazione Nazionale Carabinieri.