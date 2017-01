Ex Forestale (oggi Carabiniere) si toglie la vita dopo la morte della madre. Sapaf: troppi suicidi tra le FF.OO.

Roma, 4 gen - «Anche se siamo diventati carabinieri, non dimentichiamo le battaglie che abbiamo fatto fino ad oggi per i forestali e per tutti i lavoratori in divisa. Ieri un nostro collega di Trieste proveniente dai ruoli del Corpo forestale si è suicidato al cimitero dopo aver perso la madre la notte precedente. Una tragedia nella tragedia. Il tasso di suicidi tra gli appartenenti alle forze dell'ordine è alto. Siamo vicini alla famiglia e agli amici del collega».

E' quanto dichiara Marco Moroni, già segretario generale del Sapaf, il Sindacato Autonomo Polizia Ambientale Forestale.

«Spesso i problemi personali diventano soverchianti - afferma Moroni - e con altrettanta frequenza le amministrazioni pubbliche di riferimento degli operatori in divisa non riescono a garantire quella rete di supporto e assistenza preventiva, come esiste in altre parti d'Europa e negli Usa, per venire incontro al disagio di tanti carabinieri, poliziotti, finanzieri che non sempre sono in grado di coniugare lo stress fisiologico del nostro mestiere con i problemi della vita privata. Su questo il nostro Paese deve fare ancora molti passi avanti».