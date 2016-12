Bombe carta ed esplosivi venduti anche ai bambini per festeggiare il Capodanno: Carabinieri arrestano una donna

Torre del Greco (NA), 28 dic - Aveva allestito un banchetto con giochi pirotecnici per bambini in una via del centro di Torre del Greco. In questo modo attirava l’attenzione dei più piccoli ai quali poi

E’ quanto hanno scoperto i Carabinieri della Stazione Capoluogo a Torre del Greco agli ordini del Comandante Vincenzo Amitrano e del Capitano Emanuele Corda. Una vedova di 70 anni di Torre del Greco con un figlio drogato in comunità e dal passato non certamente felice è stata arrestata con l’accusa di fabbricazione e detenzione abusiva di esplosivo. Sotto il banchetto sono stati trovati oltre 100 bombe artigianali pronte per essere vendute.

Considerata la pericolosità del materiale, per procedere al sequestro degli esplosivi è stato necessario l’intervento degli artificieri antisabotaggio del Comando Provinciale Carabinieri di Napoli che su disposizione del Comandante Provinciale, colonnello Ubaldo Del Monaco, si sono recati a Torre del Greco ed hanno eseguite tutte le procedure del caso.

Per disposizioni del PM di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata, la donna è stata tradotta agli arresti domiciliari in attesa delle decisioni del Giudice per le indagini preliminari. Un’azione di contrasto messa in atto senza soluzione di continuità da parte dei Carabinieri per reprimere ogni abuso nel settore per contribuire a far trascorrere ai cittadini le feste di fine anno serene e senza incidenti.