Catania: maltrattamenti ad immigrati minorernni ospitati presso strutture fatiscenti. Arresti dei Carabinieri

Catania, 18 lug - Nella mattinata odierna la Procura Distrettuale della Repubblica ha delegato - ai Carabinieri della Compagnia di Giarre - l’esecuzione (nell’ambito dell’operazione denominata "Camaleonte") di un’Ordinanza cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Catania nei confronti di:, cui è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari per i reati di corruzione, falso in atto pubblico e maltrattamenti;, cui è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari per i reati di corruzione e maltrattamenti;, cui è stata applicata la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Catania per il reato di maltrattamenti.

I reati sono stati posti in essere nell’ambito della gestione dei minori stranieri non accompagnati giunti sul territorio italiano in occasione degli sbarchi.

Gli stessi minori venivano affidati – sulla base di accordi corruttivi intervenuti con un dipendente del Comune di Catania (ora in quiescenza) – alle Comunità gestite dagli indagati, strutture fatiscenti e prive delle necessarie autorizzazioni.

Nell’ambito del procedimento – nel quale sono indagati altri 7 soggetti (alcuni dei quali dipendenti ed ex dipendenti dei comuni coinvolti nell’accoglienza) - è stata altresì richiesta una misura interdittiva nei confronti di un dipendente del Comune di Sant’Alfio.

Maggiori informazioni saranno fornite nel corso della conferenza stampa fissata per le ore 10.30 nei locali della Procura di Catania.