Caserta, furbetti del cartellino: sospesi dal servizio 5 dipendenti del Comune di Frignano, 29 indagati

Caserta, 5 lug - Nel corso della mattina odierna, all'esito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord, i, unitamente a quelli del Reparto Territoriale CC di Aversa, hanno dato esecuzione alcon il quale è stata applicata la misura interdittiva delladi dipendente del Comune di Frignano, emessa dal GIP presso il Tribunale di Napoli Nordindagati per truffa aggravata e falsa attestazione sulla presenza a lavoro (per aver falsamente attestato la propria presenza in servizio, mediante condotta fraudolenta consistente nell'irregolare utilizzo del sistema di rilevazione automatico delle presenze).

Le relative indagini - svolte tra i mesi di novembre e dicembre dello scorso anno e volte a contrastare l'assenteismo tra i pubblici dipendenti - consentivano di raccogliere elementi indiziari non solo a carico di coloro che sono stati raggiunti dal succitato provvedimento cautelare, ma anche nei confronti di altri 29 dipendenti, che, secondo l'ipotesi accusatoria, si erano ripetutamente assentai dal posto di lavoro per adempiere ad incombenze di natura privata.