Siracusa: 3 persone perdono la vita in un grave incidente stradale sulla S.S. 194 Ragusana

. Siracusa, 25 giu - È di tre morti il bilancio del terribileall’altezza del km 13, nei pressi di Lentini, dove due autovetture una Bmw "320 D" ed una Alfa Romeo "GT", per cause ancora in corso di accertamento si scontravano frontalmente.

A causa del violento impatto il conducente dell’Alfa Romeo, Mirko MEZZAPESA, 43 anni, veniva sbalzato fuori dall’autovettura decedendo sul colpo, mentre la vettura, dopo molteplici volteggi sul manto stradale precipitava su un dirupo alto circa 4 metri, incendiandosi all’impatto.

Stessa sorte è toccata al conducente ed al passeggero della BMW, rispettivamente ai ragusani Simone GULINO, 27 anni e Giorgio LICITRA, 34 anni, che spiravano entrambi sul colpo.

I rilievi del sinistro sono eseguiti dai militari della Stazione CC di Lentini intervenuti unitamente a personale medico del 118 ed al personale dei Vigili del Fuoco di Lentini ed Augusta. Le salme venivano trasportate presso sala mortuaria dell’Ospedale civile di Lentini.