Roma, rapine in farmacie e supermercati armato di coltello: arrestato un 38enne [VIDEO]

Roma, 22 giu - È ritenuto responsabile di quattro rapine a mano armata, avvenute tra l'agosto e l'ottobre 2016 in esercizi commerciali e farmacie del quartiere Alessandrino, il 38enne romano arrestato nelle scorse ore dai Carabinieri della Stazione Roma Alessandrina.

L'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma su richiesta della locale Procura della Repubblica.

L’attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica – Gruppo reati gravi contro il patrimonio e gli stupefacenti - presso il Tribunale di Roma, diretto dal Procuratore Aggiunto Dott.ssa Lucia Lotti, ha consentito di individuare gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato attraverso la ricostruzione degli eventi, basata sulle dichiarazioni testimoniali delle vittime e sull'analisi dei filmati registrati dai circuiti di videosorveglianza installati negli esercizi colpiti, nonché sullo studio del modus operandi adottato dal rapinatore: agire da solo, armato di un grosso coltello da cucina con il quale minacciava gli addetti alle casse facendosi consegnare il denaro.

Un importante spunto per l’attività investigativa è stato dato dall’arresto in flagranza, operato dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Casilina il 10 ottobre 2016, quando l’uomo si era reso responsabile di una rapina commessa con analogo modus operandi, in un supermercato di via Pietro Belon.

L’arrestato si trova nella casa circondariale di Roma Regina Coeli.