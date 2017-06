Lecce, tratta di persone e sfruttamento della prostituzione: 5 arresti

Lecce, 22 giu - Venivano fatte arrivare in Italia a bordo di barconi, stipati di persone e salpati dalle coste libiche alla volta della Sicilia e, dopo il soggiorno nei centri di accoglienza, una volta ottenuto il permesso temporaneo di soggiorno, si allontanavano dalle strutture e venivano tempestivamente prese in consegna dai componenti dell'organizzazione malavitosa con i quali erano in costante contatto per essere avviate allo sfruttamento sessuale.

È la sorte di alcune ragazze nigeriane, secondo quanto accertato da una indagine dei carabinieri del nucleo investigativo del Comando provinciale di Lecce e della sezione anticrimine, che stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla Procura distrettuale antimafia del capoluogo salentino nei confronti di cinque cittadini nigeriani indagati per associazione finalizzata alla riduzione in schiavitù a fini sessuali, tratta di persone, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e sfruttamento della prostituzione.

Le ragazze sarebbero state soggiogate alle cosiddette madame nigeriane. Al centro delle indagini dei carabinieri una organizzazione transnazionale radicata in Nigeria con cellule operative in Libia e in diverse aree del territorio nazionale. L'operazione è stata denominata 'Nigeria'.(AdnKronos)