Milano, festa della musica: domani il concerto della Fanfara dei Carabinieri

Milano, 20 giu - Nell’ambito delle iniziative promosse dal MiBACT in occasione della Festa della musica, manifestazione che coinvolge tutta l’Italia portando in ogni luogo la musica con il suo universale messaggio di cultura, partecipazione, integrazione e armonia, la Fanfara del 3° Reggimento Carabinieri “Lombardia”, diretta dal Maresciallo Ordinario Andrea Bagnolo, si esibirà domani, alle 20, nel prestigioso scenario del cortile dell’Archivio di Stato di Milano, in via Senato 10.

Nel corso del concerto, a ingresso libero, è prevista l’esecuzione di una selezione di brani, dall’Inno nazionale alla “Fedelissima”, marcia d’ordinanza dell’Arma dei Carabinieri, passando per brani di musica classica e operistica, canzoni storiche e colonne sonore, come “Habanera”, “Il barbiere di Siviglia”, “Ritorna vincitor”, “Macbeth”, “Coro dei gitani”, “Summertime”, “Non ti scordar di me”, “La Grande Guerra” e “Mission”, alcuni dei quali saranno eseguiti con l’accompagnamento vocale del soprano Daniela Stigliano.