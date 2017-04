Difesa, Movimento 5 Stelle: Sottosegretario Rossi in auto blu ma governo non paga straordinari ai militari

Roma, 6 apr - «Dal governo non pagano gli straordinari ai militari ma se ne vanno allo stadio in auto blu , come è stato. Sono senza vergogna: hanno il coraggio di dire ai nostri uomini che non c'è cassa per versare loro le indennità extra che gli spetterebbero per diritto, ma poi spendono milioni di euro di fondi pubblici solo per farsi portare in giro in città. Rossi in auto blu, Renzi in elicottero. Ve lo ricordate?».Lo dichiarano i deputati M5S della Commissione Difesa.

In particolare, per quanto riguarda gli stipendi «lo Stato Maggiore della Difesa ha comunicato che non si è potuto procedere al pagamento, in numerosi casi, nel cedolino del mese di Marzo 2017, sia del Compenso Forfettario d'Impiego sia del Compenso Forfettario di Guardia relativo a tutto il 2016, a causa della momentanea carenza di risorse finanziarie. Siamo sconcertati e molto preoccupati dal fatto che la mala gestione penalizzi in maniera così pesante il personale delle Forze Armate», dichiara la parlamentare Tatiana Basilio.

L'esponente M5S anche depositato una interrogazione in merito «chiedendo un urgente intervento del governo per risolvere immediatamente la grave situazione che causa serie ripercussioni sulla vita dei militari e delle loro famiglie. Inoltre da svariati mesi emergono drammatiche difficoltà per i militari, con continue disfunzioni amministrative come conguagli non chiari, addebiti casuali e buste paga di pochi euro».

«Il personale delle Forze Armate - proseguono i 5 Stelle - è esasperato e risulta evidente come alla loro prontezza operativa, garantita 365 giorni all'anno, 24 ore su 24, non fa riscontro una adeguata tempestività da parte del Governo e degli organi competenti nell'erogare per tempo i fondi necessari al pagamento di quanto dovuto. Tutto ciò è inaccettabile». (AdnKronos)