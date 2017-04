Firenze, appalti e corruzione: arrestati 9 imprenditori edili

Firenze, 19 apr - Eseguita un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti diaccusati di reati di corruzione finalizzati all'assegnazione, dietro illecito compenso, di appalti e commesse del compartimento Anas di Firenze.

Secondo il provvedimento emesso dal gip del Tribunale di Firenze, su richiesta della Procura della Repubblica, gli imprenditori avrebbero commesso i reati in concorso con due pubblici ufficiali all'epoca dei fatti in servizio presso il compartimento regionale dell'Anas.

L'ordinanza di custodia cautelare è stata eseguita stamani dalla Sezione di Polizia giudiziaria presso il Tribunale di Firenze composta dai Carabinieri Forestali e dalla Squadra della Polizia stradale.

I due funzionari pubblici, nella prima tranche dell'indagine avviata dalla Procura di Firenze, erano già stati sottoposti a misura cautelare e successivamente hanno cessato i loro incarichi in Anas. Il provvedimento cautelare eseguito oggi è stato emesso a carico di nove imprenditori edili.

Sempre stamani i Carabinieri del Ros hanno eseguito otto decreti di perquisizioni personali e locali, emessi dalla Procura distrettuale di Firenze nei confronti di altrettanti indagati per associazione per delinquere, corruzione ed estorsione. Le perquisizioni hanno riguardato professionisti residenti in Sicilia, nonché società in parte emerse anche in un precedente filone di indagine sempre sulla corruzione negli appalti per le manutenzioni stradali.

L'attività di indagine del Ros, nata dalle emergenze investigative che hanno portato a richiedere i provvedimenti cautelari eseguiti oggi, riguarda in particolare la gestione di una delle imprese siciliane interessate agli appalti, già amministrata da uno degli arrestati, ed oggetto di perquisizione nella prima fase dell'indagine. L'impresa si era aggiudicata appalti indetti dal compartimento Anas di Firenze per oltre 5 milioni di euro nel 2015.

In questa impresa risulta operare, quale amministratore di fatto ed occulto, un altro degli arrestati, "d'intesa e comunque - spiegano gli investigatori - con l'appoggio di un noto avvocato palermitano". L'avvocato, inseme ad un ex assessore regionale e ad un funzionario della Regione Sicilia, sono interessati dalle indagini in corso in relazione a finanziamenti della Regione Sicilia nel settore residenziale e turistico. Le attività di ricerca della documentazione sono state estese anche ad uffici della Regione Sicilia.(AdnKronos)