Pasqua, piano sicurezza Roma: cani antiesplosivo e videosorveglianza

Roma, 13 apr - Si è tenuto oggi il tavolo tecnico nel corso del quale sono stati illustrati i dispositivi di sicurezza messi a punto con le ordinanze di servizio firmate in mattinata dal Questore di Roma Guido Marino.

«Il piano prevede un'articolata dislocazione degli uomini delle forze dell'ordine, impegnati nei vari step di controllo per garantire adeguati standard di sicurezza in città - si legge in una nota della Questura - in ragione di un'allerta terrorismo che non si è mai modificata, data la situazione internazionale».

«In campo specialisti della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri, con le squadre di artificieri e unità cinofile anti-esplosivo, che avranno il compito di bonificare tutte le zone interessate alle varie iniziative - prosegue la Questura -. Tutte le aree saranno sottoposte ad un piano di video-sorveglianza curata dalla polizia scientifica della Questura, con il compito del complessivo monitoraggio. Obiettivo principale fissato: partecipazione e sicurezza».

«Costituita per l'occasione, nella zona del Colosseo, un'area dedicata ai partecipanti all'evento religioso con limitazioni al traffico veicolare; prevista la chiusura della fermata metro Colosseo dalle ore 13:00 di venerdì. Nell'ambito del piano di mobilità, un prezioso supporto sarà fornito dalla Polizia di Roma Capitale che dovrà gestire, con il preciso scopo di limitare i disagi, le limitazioni al traffico necessarie per lo svolgimento degli eventi».(AdnKronos)