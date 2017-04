Sicurezza 2017 (Fiera Milano): a 7 mesi dall'inaugurazione già oltre 220 le aziende presenti

Si configura anche un ricco programma di iniziative espositive e occasioni di aggiornamento professionale, organizzate in collaborazione con editori specializzati e associazioni

. Milano, 11 apr – Procede a gonfie vele la campagna vendite di, che a sette mesi dall’inaugurazione, con la presenza di, vede i due padiglioni “storici” (il 5 e il 7) già occupati ed il terzo (Pad. 3) in via di definizione.

Ma accanto alle offerte degli espositori, SICUREZZA si è sempre distinta anche per la ricchezza di contenuti che, grazie alla sua ampia rete di partner, è in grado di mettere a disposizione del pubblico e parte del suo successo lo deve sicuramente all’alta qualità del programma di formazione e aggiornamento e alle numerose iniziative espositive finalizzate a precorrere i cambiamenti in atto e a far conoscere e approfondire tematiche di particolare interesse e attualità per il settore.

Tante le novità, ma anche gli appuntamenti che, forti del successo delle precedenti edizioni, ritornano per illustrare agli operatori in visita l’evoluzione di temi che sono diventati centrali per la competitività del settore.

Confermando una tendenza delle ultime edizioni, SICUREZZA 2017 allarga la sua offerta seguendo l’evoluzione del mercato, sempre più caratterizzato da integrazione e contaminazioni, e proponendo ai suoi visitatori una visione sempre più rappresentativa dei vari comparti della security.

Tra le novità 2017, cresce l’attenzione per il settore antincendio, per la prima volta inteso non solo come rivelazione, ma anche come spegnimento. Proprio per favorire l’aggiornamento e la formazione dei professionisti del comparto, in collaborazione con UMAN, "Associazione nazionale aziende sicurezza e antincendio" federata ANIMA/CONFINDUSTRIA, verrà allestito uno spazio espositivo dedicato, che raccoglierà le più recenti innovazioni presenti sul mercato. Ma ci sarà anche l’opportunità, grazie a momenti di formazione e confronto, per dialogare con tecnici, addetti antincendio e ai servizi prevenzione, consulenti, esponenti degli ordini professionali, aziende, mondo accademico. Un’occasione per aggiornarsi e informarsi su tecnologie e soluzioni dedicate allo spegnimento, aspetti tecnici e normativi e per confrontarsi sulle principali problematiche del settore.

Di connettività e digitalizzazione a SICUREZZA si parla ormai da qualche anno, ma per la prima volta quest’anno la manifestazione si svolgerà in contemporanea con SMART BUILDING EXPO, progetto realizzato grazie ad un accordo tra Pentastudio, agenzia di comunicazione e marketing con pluriennale esperienza nel settore delle nuove tecnologie delle telecomunicazioni, e Fiera Milano, con l’obiettivo di presentare un panorama articolato ed esaustivo sul concetto di edificio in rete. In uno spazio dedicato all’integrazione di sistema verrà rappresentata l’evoluzione impiantistica e tutti i servizi da essa resi disponibili: dalla connettività in senso stretto all’integrazione con i nuovi impianti elettrici, dall’entertainment basato sull’interazione, sull’on-demand e sull’alta definizione audio-video, fino ai sistemi di controllo che consentono l’efficientamento energetico. Un ricco programma di workshop fornirà informazioni preziose sulle novità legislative del settore e sugli impianti più performanti, e approfondirà i diversi ambiti applicativi sia in ambito pubblico che privato, con un occhio di riguardo alle eccellenze italiane.

Con la recente entrata in vigore del nuovo Regolamento Europeo sulla privacy il mercato della security e i suoi professionisti sono chiamati ad adeguarsi, ma soprattutto ad aggiornarsi sulle principali ricadute, che riguardano la videosorveglianza, ma anche la responsabilità dei singoli installatori e progettisti e conseguentemente tutte le imprese. Su questo tema si focalizzerà il contributo di Ethos Media Group, editore di a&s Italy, in occasione di SICUREZZA 2017. Un’arena dedicata accoglierà, nei giorni di fiera, un ricco palinsesto di incontri, alternando un registro “comico”, finalizzato a sdrammatizzare i rischi, ma soprattutto a renderli comprensibili a una base quanto più possibile ampia, a un registro più accademico e istituzionale. Inoltre, novità assoluta, sarà l’audit privacy: visitatori ed espositori potranno ottenere in maniera gratuita e direttamente in fiera una verifica preliminare ed un primo check-up sul rispetto delle prescrizioni privacy della propria azienda alla luce del nuovo Regolamento Europeo che sarà applicabile dal 25 maggio 2018 unitamente al pacchetto sanzionatorio. L’iniziativa sarà coordinata dalla Ethos Academy, che ha creato un team di esperti professionisti indipendenti - l’Ethos Academy Network - selezionati per elevata competenza professionale e marcata multidisciplinarietà. Il network, formato da consulenti di livello "senior", già affermati e conosciuti a livello nazionale e internazionale, e da consulenti di livello "junior", selezionati tra brillanti professionisti in discipline informatiche e giuridiche, dopo ogni audit rilascerà all’interessato il risultato del rapporto.

E se IoT, smart city, smart building, mobilità intelligente, M2M, Industria 4.0, attacchi cyber, privacy, sono temi oggi sempre più all’ordine del giorno, i talkshows di S News proporranno per la prima volta a SICUREZZA, nell’arco delle tre giornate di manifestazione, una nuova ma fondamentale chiave di lettura che indaga in modo sistemico le loro correlazioni, analizzando gli aspetti di rischio, le possibili vulnerabilità e le inevitabili minacce. E' indispensabile infatti sapere cosa c’è dietro all’evoluzione di questi sistemi, per poter valutare e predisporre le necessarie protezioni, e garantire la sicurezza e la tutela dei dati, delle persone, della città e del sistema tutto. Per un costruttivo confronto su queste tematiche agli appuntamenti saranno chiamati ad intervenire esperti del settore, sia del pubblico che del privato, consulenti e uomini d’azienda.

Smart City e Safe City sono termini molto usati, ma attenzione ad interpretarli in modo adeguato. Definiscono infatti due concetti astratti - rispettivamente 'città intelligente' e 'città sicura' - sempre più importanti non solo per la qualità concreta della vita degli abitanti dei centri urbani ma, spesso, anche per la loro stessa sopravvivenza. Non è un caso che essecome/securindex abbia deciso di presentare proprio a SICUREZZA 2017 i risultati dell’Osservatorio sulla realizzazione dei modelli di Smart & Safe City nelle città italiane. Con la partecipazione dei comparti industriali interessati e la collaborazione di istituti di ricerca universitari e di organismi di certificazione, l’Osservatorio si propone di misurare nel tempo il grado di implementazione dei requisiti previsti dallo schema di certificazione internazionale ISO 37120 proposto alle amministrazioni delle città e delle regioni che parteciperanno al progetto.

Ma SICUREZZA 2017 vedrà tra le sue iniziative anche dei “ritorni”, appuntamenti focalizzati su importanti trend di mercato che, proprio per la loro grande attualità, richiedono un maggiore approfondimento.

Cavalcando la sempre crescente integrazione tra ICT e security, si rinnova l’appuntamento con l’ICT Security Village organizzato da Digitalic, giunto alla sua terza edizione. Un’area dedicata all’interno della quale importanti player del mondo IT e i partner di Digitalic presenteranno le soluzioni più innovative in materia di prodotti per cyber security, videosorveglianza, IoT, storage e connettività.

Sono ormai diventati uno strumento fondamentale per il controllo del territorio, la sorveglianza dell’ambiente, la gestione della sicurezza sulle strade e in occasione di eventi speciali. A SICUREZZA 2017 tornano a volare, nell’ambito di SICUREZZA Drone Expo - l’iniziativa organizzata per il secondo anno da Mediarkè - gli APR (Aeromobili a Pilotaggio Remoto), con un focus sull’utilizzo per attività di Security e Safety: indagini giudiziarie, intelligence, protezione civile, sorveglianza dei flussi migratori, controllo di infrastrutture critiche e grandi eventi, tutela del patrimonio artistico, monitoraggio di frane e incendi boschivi. Non solo ci sarà un’area espositiva dedicata, alla quale parteciperanno importanti aziende italiane ed estere del settore e le scuole di volo per piloti APR, ma sarà possibile anche vedere i droni all’opera. In un’apposita voliera, infatti, saranno attivi alcuni modelli che vengono già abitualmente impiegati dalle Forze dell’Ordine, dalle polizie locali e dalla vigilanza privata, ma anche dai Vigili del Fuoco e dalla Croce Rossa Italiana per interventi di soccorso in aree colpite da disastri naturali.

Il tema della sicurezza dei negozi e centri commerciali e della distribuzione al dettaglio in generale è molto sentito da chi opera in questo settore ma, indirettamente, anche dal pubblico, tanto è vero che, grazie anche al ruolo proattivo di essecome/securindex.com, si è recentemente costituita l'Associazione Laboratorio per la Sicurezza che riunisce i professionisti della sicurezza del Retail, con l’obiettivo di diventare organo di riferimento per il mondo della distribuzione e definire standard e regole generali. Uno degli appuntamenti ufficiali del Laboratorio sarà proprio a SICUREZZA 2017 nell’ambito dell’evento Security for Retail. Giunta ormai alla sua terza edizione in fiera e dedicata alle soluzioni di security per il commercio e la grande distribuzione, l’iniziativa si propone come un momento di confronto tra i professionisti del retail e i produttori di tecnologie: una panoramica sulle soluzioni su misura per ogni tipologia di punto vendita e sulle soluzioni verticali dedicate, un'occasione per far incontrare “nuove idee con nuove esigenze”.