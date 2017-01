Caso Cucchi: su Facebook maresciallo dei Carabinieri insulta i colleghi che hanno fatto riaprire il caso

Roma, 19 gen - «.»

E' quanto ha scritto M.C., maresciallo dei Carabinieri, sulla bacheca Facebook dell'Appuntato dei Carabinieri Riccardo Casamassima, il militare che sostiene di aver ricevuto le confidenze del superiore - il maresciallo Roberto Mandolini - dei presunti colpevoli del pestaggio in caserma di Stefano Cucchi, la sera del 15 ottobre del 2009.

In particolare, l'Appuntato Casamassima raccontò agli inquirenti ciò che l'allora comandante dell'Appia, maresciallo Mandolini a ottobre del 2009, riferì a loro e al comandante della stazione di Tor Vergata: «Il Mandolini mettendosi una mano sulla fronte mi disse: "È successo un casino, i ragazzi hanno massacrato di botte un arrestato". Poi si diresse verso l'ufficio del comandante della stazione, il maresciallo Enrico Mastronardi. All'interno dell'ufficio c'era anche il carabiniere Maria Rosati la quale ebbe modo di ascoltare qualche cosa in più. In particolare, come riferitomi dalla Rosati, Mandolini fece il nome dell'arrestato (Cucchi) e aggiunse che stavano cercando di scaricare la responsabilità sugli agenti della polizia penitenziaria».

Adesso i due carabinieri, la cui testimonianza ha permesso di riaprire il caso Cucchi, hanno deciso di denunciare il maresciallo M.C. per le offese scritte sul social, assistiti dall'avvocato Giorgio Carta.