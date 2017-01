Roma, 7 gen - Sull'ultimo numero online di "", autorevole rivista di, edita dall’, è stato pubblicato un contributo del nostro amico, dal titolo "".

«Fino a quando il subordinato non verrà posto nella condizione effettiva di dire "signornò", deve essere esclusa (o comunque fortemente mitigata) la sua responsabilità penale in caso di esecuzione di ordine costituente reato. Se il militare è ridotto dall’ordinamento a mero strumento della macchina bellica che lo trasforma in docile esecutore di un’altrui volontà, alla quale egli è tenuto a piegarsi, non può essere ritenuto responsabile delle manovre compiute da chi di quella macchina ha il comando e il controllo.»

Queste le conclusioni cui perviene l’autore, all’esito di una lunga e appassionata esposizione.

L’articolo certamente non passerà inosservato, in quanto apre nuovi spazi di riflessione dottrinale, di cui la giurisprudenza non potrà non tener conto.

E speriamo che lo faccia anche il legislatore. A tal proposito, è senz’altro condivisibile il pensiero dell’autore: «la specificità militare, che fa dell’organizzazione militare una specie di micro-Stato annidato in seno allo Stato democratico, mi pare un ordigno talmente efferato da richiedere urgenti interventi correttivi.»

I criteri adottati dalla rivista per la selezione dei manoscritti da pubblicare sono molto rigorosi; il referaggio avviene con il metodo cosiddetto a double-blind peer review.