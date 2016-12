► Libia, antiterrorismo: il generale Graziano visita il contingente dell'operazione Ippocrate [VIDEO]

Misurata, 28 dic - «L’Italia è orgogliosa dell’, una azione umanitaria richiesta dal governo libico per».

E' quanto ha affermato il generale Claudio Graziano, Capo di Stato Maggiore della Difesa, durante la sua prima visita ai militari italiani impegnati a Misurata.

«Le nostre Forze armate - ha proseguito Graziono - continueranno ad assicurare la missione fino a quando sarà ritenuto necessario dalle Autorità libiche».

Nel suo intervento davanti al contingente italiano il Capo di Stato Maggiore della Difesa ha sottolineato: «E’ grande l’orgoglio che sento nei vostri confronti per l’impegno, le capacità e la professionalità dimostrati e di cui ho avuto attestazioni di sincera gratitudine da parte delle autorità libiche. Nel quadro dell’impegno nazionale per assicurare la pace e la difesa degli interessi nazionali, la stabilità della Libia rappresenta una priorità strategica».

La piena operatività dell’ospedale militare - con 50 posti letto e capacità di neurochirurgia, chirurgia maxillo–facciale, della mano e vascolare - è stata assicurata a partire dal 19 ottobre 2016. Sinora sono stati svolte circa 3.000 prestazioni tra interventi chirurgici, visite e consulenze.

Il personale medico italiano sta prestando la sua opera non solo nella struttura militare ma assiste anche il personale medico libico presso l’ospedale civile di Misurata ed inoltre è in grado di fornire addestramento ed assistenza ai team medici locali, per accrescerne le capacità.

Durante la visita il Generale Graziano ha incontrato, all'interno dell'aeroporto militare, autorità militari e civili locali.