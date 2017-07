GrNet.it: il sito di News su Sicurezza e Difesa cambia look

Restyling e potenziamento per migliorare la nostra informazione

. Roma, 16 lug - Gentili lettori/lettrici di, nel corso della prossima settimana il nostro sito web, per fornire a coloro che ci seguono uno strumento potente e moderno con il quale consultare le notizie.

Tutto sarà rivoluzionato: la grafica, la compatibilità con i dispositivi mobili, i video, i commenti, le opportunità di condivisione sui social.

Il "cuore", però, rimarrà sempre lo stesso: notizie di prima mano, servizi, forum. Tutto quello che, insomma, ha fatto diventare GrNet.it il sito di news professionale su Sicurezza e Difesa più seguito ed apprezzato del web.

Ma le novità non saranno solo "estetiche": nel corso dei prossimi mesi il nostro Forum e il nostro sito di News si arricchiranno di nuove opportunità per i nostri lettori, tutte completamente gratuite. Ma non vogliamo rovinarvi la sorpresa, perchè vedrete crescere il vostro sito web ogni giorno sempre nell'ottica di migliorare la qualità della vita di chi indossa un'uniforme e dei propri cari.

Nel corso della prossima settimana, a causa del restyling, sito di News e Forum potranno non essere raggiungibili, e di questo ce ne scusiamo con i nostri lettori. Faremo di tutto per causare i minori disagi possibili a chi ci segue.