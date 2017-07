Migranti: Minniti, serve strategia, attenti "formule magiche" portano a disillusione

Roma, 5 lug -, non l'Italia, per i prossimi anni. Un grande Paese come l'Italia affronta questi temi con coraggio. Non subisce, non insegue., ci vuole una visione organica, una strategia, un impegnato lavoro di costruzione».

E' stato il ministro dell'Interno Marco Minniti ad avvertire, intervenendo alla Camera, che «illusione è una parola straordinaria, si afferma velocemente ma poi altrettanto velocemente può rovesciarsi nel suo opposto, la disillusione. Attenti, l'onda della disillusione è più forte della raffica di vento dell'illusione».

Minniti considera «del tutto infondata l'equazione tra terrorismo e immigrazione. Se guardiamo a quello che è avvenuto in Europa, da Charlie Hebdo in poi, c'è invece un nesso tra terrorismo e mancata integrazione. L'accoglienza ha un limite non valicabile nella capacità di integrazione. Su questo mi sento personalmente impegnato, su questo si gioca il presente e il futuro del nostro Paese».

Impegno finanziario UE insufficiente, serve l'impegno dei singoli Stati

L'impegno della Ue per la gestione del fenomeno migratorio «è insufficiente punto di vista finanziario» e «c'è bisogno di un impegno diretto dei singoli Stati membri».

Il ministro dell'Interno Marco Minniti sottolinea la «sproporzione evidente tra quello che si è investito nella rotta balcanica e quello che si sta investendo oggi per il Mediterraneo centrale. Una sproporzione a mio avviso ingiustificata».