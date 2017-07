Difesa, Generale Graziano all'esercitazione "5 Torri": «La montagna è una grande palestra per ogni militare»

Belluno, 4 lug - «L'addestramento montano è fondamentale perché la montagna è una grande palestra che forgia ogni militare nel corpo e nello spirito». Così il, che insieme alha assistito alla giornata conclusiva dell'Esercitazione delle Truppe Alpine "" nella suggestiva cornice delle Dolomiti ampezzane, patrimonio dell’UNESCO e museo a cielo aperto della Prima Guerra Mondiale.

L'esercitazione rappresenta un importante appuntamento addestrativo a livello internazionale ed interforze e quest’anno ha visto la partecipazione di ben 15 Nazioni, di unità di tutte le Forze armate e della Guardia di Finanza.

«La nuova minaccia terroristica - ha evidenziato il Generale Graziano - chiede grande prontezza ed elevato livello addestrativo che consenta alle nostre Forze armate di operare all'estero e in Italia nonché di intervenire a soccorso delle popolazione colpite da calamità ed essere pronti e in grado di agire 365 giorni all'anno e in qualsiasi condizione come avvenuto lo scorso inverno dopo le eccezionali nevicate in centro Italia».

«Ciascun militare - ha aggiunto il Generale Graziano - attraverso prove come quelle che abbiamo potuto apprezzare oggi raggiunge una elevata versatilità di impiego e si confronta con il proprio coraggio, qualità necessaria per operare in un ambiente, che dal punto di vista della prova fisica, è un ambiente proibitivo e assoluto».

Parlando poi del Primo conflitto mondiale il Generale Graziano ha ricordato di essere «un appassionato di storia militare e da Capo di Stato Maggiore della Difesa ho approfondito lo studio per rivivere il sentimento e la responsabilità dei comandanti di allora, di quelli che davano gli ordini ai propri soldati di venire a combattere su queste cime estreme o sul Carso».

«Queste montagne, in cui si sono confrontati i migliori alpinisti dell'epoca, sono diventate una terra di fratellanza e questo ci dice anche che l'Europa è stata un successo, che la prima guerra mondiale è stata importante per definire quello che siamo oggi e noi dobbiamo onorare i nostri nonni ed è importante ricordare una stagione e un'epoca di grande sofferenza e di grande gloria» ha concluso il Capo di Stato Maggiore della Difesa.