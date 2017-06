L'Avvocato Civilista risponde: su GrNet.it - Sicurezza e Difesa la nuova sezione

Roma, 22 giu - Da oggi è attiva una nuova sezione del nostro Forum: "". La nuova sezione , sarà curata dall'. Di seguito un breve curriculum del legale, al quale vanno i nostri auguri di buon lavoro oltre ad un sincero ringraziamento.

Nato a Cagliari il 31 maggio 1971. Iscritto all'albo degli Avvocati di Cagliari dal 1998 ed all’Albo degli Avvocati di Roma dal 2002. Ufficiale in congedo della Guardia di Finanza. Ex-Assistente Parlamentare.

Studi

Laurea in Giurisprudenza - Università degli studi di Cagliari (1994). Numerosi corsi di specializzazione in Legal and Business English in Italia ed all’estero.

Aree di esperienza professionale

Diritto civile contenzioso e stragiudiziale. Si occupa di diritto civile, commerciale, contrattuale ed immobiliare. Ha specifica competenza in sede contenziosa e non contenziosa. Ha, altresì, maturato significative esperienze nell’assistenza dei propri Clienti, italiani e stranieri, nelle procedure arbitrali ed in sede di definizione stragiudiziale delle dispute e delle liti.

Commodity - Fonti rinnovabili - Real estate - Investimenti. Presta assistenza e/o attività di intermediazione nelle operazioni di investimento e nelle transazioni nazionali ed internazionali nei settori delle commodity (oil, gold, etc.), fonti rinnovabili e real estate.

Diritto societario e fallimentare. Ha preso parte a numerosi progetti di acquisizione e fusione relativi a società italiane. Ha, tra l’altro, fornito assistenza e consulenza a società italiane e multinazionali per la redazione di patti parasociali, contratti di cessione di quote sociali, di management, di opzione, di concessione di vendita, di distribuzione, di locazione, di leasing, di noleggio, di outsourcing, di compravendita, di sponsorizzazione, di garanzia, di consulenza, nonché accordi transattivi. In base alla esperienza maturata nel settore del contenzioso, si è occupato della partecipazione di società italiane e multinazionali ad aste fallimentari al fine di acquisire prodotti, immobili e partecipazioni azionarie.

Diritto del lavoro. Presta consulenza nell'ambito del diritto del lavoro e della previdenza sociale, nonché delle relazioni industriali, delle assunzioni e della normativa e contrattualistica individuale e collettiva; assiste Società nazionali e multinazionali in ristrutturazioni e riorganizzazioni; tratta questioni in materia di mobbing, sicurezza ed infortuni sul luogo di lavoro; presta consulenza ed assistenza nella redazione di contratti di outsourcing, contratti di lavoro autonomo professionale, agenzia, nonché nel contenzioso derivante; si occupa di contratti individuali per Top Manager e dirigenti e della loro eventuale risoluzione, nonché di rapporti tra amministratori e Società (compensi/bonus/risoluzione/contenzioso), di piani di stock option e di piani di incentivazione; ha maturato rilevante esperienza nel contenzioso del lavoro e della previdenza sociale.

Diritto della navigazione (aerea). Presta consulenza a primari operatori aerei internazionali nel settore del diritto della navigazione, con particolare riferimento alla navigazione aerea; fornisce assistenza nella redazione e negoziazione di contratti internazionali di fornitura di servizi aeroportuali e di compravendita, affitto e nolo di velivoli (sia per uso civile che per uso militare), nonché nei relativi accordi di intermediazione, brokeraggio ed agenzia; presta consulenza ed assistenza nell'ambito delle procedure relative al rilascio da parte dell'ENAC della rilevante certificazione per l'ammissibilità di voli aerei sul territorio italiano da parte di operatori aerei nazionali ed esteri e per la relativa omologazione dei vettori; rende consulenze ad operatori aerei nell'ambito di gare pubbliche per la gestione di servizi aerei.

Associazioni Politiche. Presta assistenza e consulenza ad associazioni politiche in tutte le attività ordinarie (redazione e discussione verbali di assemblea, atti di convocazione, delibere di organi di direzione) e straordinarie (redazione e modifiche statuti, registrazione simbolo partiti politici e assistenza nella protezione del simbolo, tutela dell'immagine politica attraverso la protezione del diritto al nome, ecc.), nonché nell'ambito di procedimenti disciplinari interni (provvedimenti Collegio dei Probiviri e relative impugnazioni); ha maturato specifica esperienza nel contenzioso inerente la tutela giudiziale dei segni distintivi (denominazione e simbolo) di storici partiti politici di rilevanza nazionale.

Diritto di famiglia. Si occupa, inoltre, di diritto di famiglia fornendo assistenza giudiziale e consulenza a cittadini italiani e stranieri nei procedimenti di separazione e divorzio, di tutela minorile, di affidamento e mantenimento della prole e di adozione nazionale e internazionale. Ha maturato specifica esperienza in tema di sottrazione internazionale dei minori.

Altro. Cura numerosi articoli di diritto civile per varie pubblicazioni (CEDAM e altre).