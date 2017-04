Torino, colpi in esercizi commerciali: Polizia e Carabinieri sgominano una banda [VIDEO]

Torino, 11 apr - Sono ritenute responsabili di una serie di “spaccate” ai danni di esercizi commerciali nell’area metropolitana torinese, nella riviera ligure e in Toscana, le 3 persone di Torino fermate nei giorni scorsi dalla Squadra di Polizia Giudiziaria del Compartimento Polizia Stradale di Torino e dal Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Rivoli: colpi effettuati con un unico denominatore comune, l’utilizzo di autovetture Alfa Romeo Giulietta modello “veloce”.

I tre fermi sono il frutto di una laboriosa indagine che ha preso avvio agli inizi di quest’anno dopo che era stato rilevato dalla Polizia Stradale un preoccupante aumento di furti di autovetture Alfa Romeo Giulietta modello “veloce”, dotate di un motore particolarmente performante.

I numerosi servizi di osservazione predisposti sia dai Carabinieri che dalla Polizia Stradale hanno consentito di individuare e monitorare due autovetture Alfa Romeo Giulietta risultate rubate.

Alcuni riscontri hanno permesso di accertare fin da subito che i precedenti possessori delle autovetture si erano già resi protagonisti in passato di azioni analoghe, sulle quali avevano indagato i Carabinieri di Rivoli.

Di qui l’esigenza delle due forze di Polizia di condurre l’attività investigativa in modo congiunto, riuscendo ad individuare due box a Torino (uno in Borgata Parella e l’altro a Mirafiori Sud) dove venivano nascoste sia le merci rubate che i veicoli utilizzati per compiere i furti.

Le indagini hanno consentito di raccogliere elementi di responsabilità nei confronti di 4 persone, deferite all’Autorità Giudiziaria per associazione per delinquere finalizzata al furto ed alla ricettazione, in relazione a 16 episodi correlati al furto di veicoli e a spaccate in esercizi commerciali.

Sulla base degli elementi raccolti, il Dr. Andrea Padalino, Sostituto Procuratore della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, ha emesso un decreto di fermo di indiziato di delitto.

Una delle quattro persone destinatarie del provvedimento si è resa irreperibile. Nei giorni successivi sono state emesse infine le 4 ordinanze di custodia cautelare in carcere a conferma degli elementi raccolti.

Sono in corso ulteriori accertamenti per attribuire al gruppo analoghi eventi criminosi avvenuti negli ultimi mesi nell’area metropolitana torinese.