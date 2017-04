G7, apparato sicurezza: 7mila in servizio a Taormina. Movimento dei Poliziotti: «Il Governo non ha stanziato risorse ad hoc»

Palermo, 6 apr - Saranno complessivamente settemila gli uomini e le donne impegnate ad assicurare la sicurezza in occasione del G7. A snocciolare i numeri dell'apparato tra servizi di ordine pubblico e vigilanza è il

In particolare, gli Agenti, i Carabinieri e i Finanzieri saranno 4mila, mentre gli appartenenti all'Esercito 3mila. Il dispiegamento dell'apparato di sicurezza sarà attivo dal 20 al 31 maggio, mentre dal 10 al 31 maggio le frontiere verranno chiuse.

La sicurezza marittima sarà affidata a 550 operatori della Guardia di finanza e alle moto d'acqua della Polizia di Stato. Per la logistica sono state stipulate convenzioni con 43 strutture alberghiere, tra Messina e Catania, che avranno la disponibilità di ospitare circa 3.500 uomini. Mentre una nave GNV ormeggiata nel porto di Messina sarà a disposizione per i 1300 aggregati.

MOVIMENTO DEI POLIZIOTTI: SICUREZZA A RISCHIO PER MANCANZA FONDI

«Alla vigilia del G7, il vertice internazionale che riunirà a Taormina il 26 e il 27 maggio i potenti del mondo, si scopre che il governo non ha stanziato alcuna risorsa economica ad hoc. Ciò vuol dire che le singole amministrazioni della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza e dell'Arma dei Carabinieri dovranno attingere ai loro fondi ordinari per garantire la sicurezza del Paese e degli ospiti di Stato del G7».

A denunciarlo è il Movimento dei Poliziotti democratici e riformisti dopo aver partecipato alla riunione operativa che si è tenuta a Roma presieduta da Armando Forgione, dirigente generale della Pubblica Sicurezza direttore dell'ufficio Tep.

«Una vera assurdità» per Antonino Alletto, segretario generale nazionale di MP, soprattutto alla luce del fatto che «l'evento non è nato dall'oggi al domani ma è in calendario da tempo». Per quanto riguarda la sola Polizia di Stato l'amministrazione aveva chiesto al Governo uno stanziamento di 150 milioni di euro per far fronte alle «esigenze tecnico logistiche e per coprire le ore di straordinario».

«Ma la risposta - spiega Alletto - è stata negativa o ancora peggio ci è stato comunicato di un fantomatico e generico impegno per un futuro stanziamento di risorse. Una risposta irricevibile - conclude -. In queste condizioni non solo non si può lavorare ma non si può garantire la sicurezza né dei cittadini né dei potenti del mondo».(AdnKronos)