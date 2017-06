Migranti: nave della Marina sbarca 600 persone a Pozzallo (RG), a bordo anche il cadavere di un neonato

Pozzallo (RG), 28 giu - E' approdata al porto di Pozzallo la nave Foscari con a bordo oltresoccorsi nel Canale di Sicilia. Sulla nave c'è anche ilvenuto al mondo su un barcone durante la traversata in mare.

Il bambino è deceduto alcune ore dopo il soccorso, a bordo di nave Foscari, a causa di complicazioni post parto. La madre, una somala di 26 anni, è a bordo del pattugliatore della Marina militare, assistita da personale medico.

Altri duemila migranti sono stati salvati nella giornata di oggi al largo della Libia in 15 operazioni di soccorso coordinate dalla centrale operativa della Guardia Costiera. I migranti sono stati recuperati da diverse unità tra cui navi della Guardia Costiera, delle Ong e di Frontex. Con i soccorsi di oggi, sono oltre 10mila i migranti salvati nel Mediterraneo centrale a partire da sabato scorso.

Per affrontare in prima persona l'emergenza il ministro dell'Interno Marco Minniti è rientrato in Italia; era diretto a Washington per una serie di incontri istituzionali.